Matrimonio Bezos a Venezia tra proteste e invitati vip da red carpet Zaia | Una vergogna

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia sta facendo il giro del mondo, tra sfarzo e vip, ma anche polemiche e proteste che scuotono la città lagunare. La romantica cornice della Serenissima si trasforma in palcoscenico di un evento senza precedenti, suscitando emozioni contrastanti tra ammirazione e indignazione. In questo scenario, le reazioni di figure pubbliche come Zaia accendono il dibattito: è davvero una vergogna o semplicemente il prezzo di un grande evento globale?

Venezia, 14 giugno 2025 – Un matrimonio sfarzoso da una 'mille e una notte', tra curiosità, numeri e invitati, ma non mancano le proteste nella città lagunare. Dal 24 al 26 giugno la Serenissima si prepara a diventare teatro di un unico, ovvero il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi al mondo, e Lauren Sanchez, ex giornalista texana. Zaia: "Proteste a Venezia vergognose". Curiosità e numeri delle nozze. Quanti inviati e i vip annunciati. Gli abiti della sposa. La posizione dell'amministrazione comunale. Zaia: "Proteste a Venezia vergognose". Le proteste a Venezia contro il matrimonio di Jeff Bezos e Laura Sanchez sono "un'assoluta vergogna".

