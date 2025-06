Mastour torna a giocare in Italia dopo mesi da svincolato | è una nuova occasione per rilanciarsi

Dopo mesi da svincolato, Hachim Mastour ha trovato nuova linfa, tornando a calcare i campi italiani. La sua esperienza e il talento riconosciuto hanno conquistato una società che ha deciso di scommettere su di lui, offrendo così una preziosa occasione per rilanciarsi nel calcio professionistico. La sua rinascita è alle porte: scopriamo insieme come Mastour affronterà questa nuova sfida e quale futuro lo attende in Italia.

Hachim Mastour torna a giocare nel calcio professionistico in Italia. Una squadra ha creduto in lui. L'ex promessa del Milan era rimasto svincolato da gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mastour - torna - giocare - italia

Ultim’ora: Mastour torna a giocare in Italia, è fatta https://tinyurl.com/3amj7eez Vai su Facebook

Mastour torna a giocare in Italia dopo mesi da svincolato: è una nuova occasione per rilanciarsi; La giovane promessa del Milan torna a giocare in Italia; Hachim Mastour, la Kings League e il sogno di tornare in Serie A.

Mastour ha trovato squadra, torna a giocare in Italia: lo ha voluto Cristian Brocchi - Hachim Mastour torna a giocare in Italia, lo farà ancora una volta con l'allenatore che ne accompagnò la crescita ai tempi delle giovanili del Milan. fanpage.it scrive

Mastour, l’ex talento del Milan riparte da una destinazione molto particolare. Ecco l’indiscrezione - Mastour riparte dalla Virtus Verona: una nuova sfida in Serie C da parte dell’ex fuoriclasse del Milan Mastour, il talento che aveva incantato il mondo da giovanissimo con la maglia del Milan, torna i ... Come scrive informazione.it

Hachim Mastour torna in Italia? Due club di Serie C pensano all'ex Milan - potrebbe presto tornare a giocare sui campi da gioco italiani. Secondo tuttomercatoweb.com