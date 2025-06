Mastour l’ex talento del Milan riparte da una destinazione molto particolare Ecco l’indiscrezione

Dopo un lungo peregrinare tra club e paesi diversi, il trequartista italo-marocchino ha firmato con la Virtus Verona, ripartendo dalla Serie C per rilanciarsi nel calcio professionistico. Una scelta sorprendente ma coraggiosa, che testimonia la sua determinazione a tornare ai vertici. Mastour l8217ex talento del Milan si prepara così a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, dimostrando che le seconde occasioni possono portare grandi successi.

Mastour riparte dalla Virtus Verona: una nuova sfida in Serie C da parte dell'ex fuoriclasse del Milan Mastour, il talento che aveva incantato il mondo da giovanissimo con la maglia del Milan, torna in Italia per rilanciarsi nel calcio professionistico. Dopo un lungo peregrinare tra club e paesi diversi, il trequartista italo-marocchino ha firmato con

