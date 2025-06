Mastantuono al Real Madrid anche Mascherano ex Barcellona promuove l’acquisto | L’ho allenato è incredibile

Il mondo del calcio è in fermento: Mastantuono, giovane talento argentino di appena 17 anni, si prepara a sbarcare al Real Madrid, mentre Mascherano, ex Barcellona, sostiene con entusiasmo questa scelta. L’allenatore dell’Inter Miami ha recentemente commentato l’acquisto, sottolineando il potenziale straordinario del giocatore. Un trasferimento che promette grandi emozioni e conferma come il calcio globale continui a sorprenderci: tra talenti emergenti e leggende del passato, il futuro è già in campo.

Mastantuono al Real Madrid, Mascherano (ex Barcellona) promuove l'acquisto. Le dichiarazioni dell'attuale allenatore dell'Inter Miami Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità del Real Madrid per l'acquisto di Franco Mastantuono, talento appena 17enne del River Plate, che ha impreziosito il campionato Argentino nell'ultima stagione e pronto ad arrivare in Europa per mettersi in mostra. Tra i .

