Massive Attack | il ritorno dei pionieri del trip hop a Milano

Il panorama musicale per sempre, portando il trip hop alla ribalta mondiale. Il ritorno dei Massive Attack a Milano rappresenta un evento imperdibile: il 18 giugno, apriranno la stagione estiva al Parco della Musica di Segrate, offrendo un concerto che promette di incantare e sorprendere. Dopo aver rivoluzionato la musica elettronica con capolavori come Blue Lines, i pionieri di Bristol tornano per scrivere un nuovo capitolo nella storia del sound. Preparatevi a un viaggio sonoro indimenticabile.

I Massive Attack apriranno la stagione estiva del Parco della Musica Milano con un concerto il 18 giugno, segnando un momento storico per la nuova venue di Segrate. La formazione di Bristol, che ha rivoluzionato la musica elettronica negli anni Novanta, torna nella capitale lombarda per regalare ai fan italiani un’esperienza sonora senza precedenti. La formazione ha gettato le basi del trip hop con Blue Lines (1991), un album che ha cambiato per sempre il panorama musicale contemporaneo. Quella che iniziò come una sperimentazione nelle strade di Bristol si è trasformata in una delle correnti più influenti della musica moderna, capace di fondere soul, reggae, dub ed elettronica in atmosfere magnetiche e coinvolgenti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Massive Attack: il ritorno dei pionieri del trip hop a Milano

In questa notizia si parla di: massive - attack - trip - milano

Robert Del Naja cuore azzurro: il fondatore dei Massive Attack al Maradona per Napoli-Cagliari - Robert Del Naja, cuore azzurro dei Massive Attack, è a Fuorigrotta per sostenere il Napoli nella sfida scandalo contro il Cagliari.

Massive Attack @ Parco della Musica di Milano Vai su Facebook

Massive Attack a Milano nel 2025: il trip hop illumina il Parco della Musica; I Massive Attack a Milano e Gorizia a giugno; Massive Attack a Gorizia. 24 giugno 2025.

MASSIVE ATTACK in Concerto a Milano e Gorizia per GO!2025 [Info & Biglietti] - I Massive Attack annunciano due appuntamenti in Italia per l’estate 2025, saranno protagonisti mercoledì 18 giugno a Milano, Unaltrofestival ... Scrive newsic.it

MASSIVE ATTACK in Italia: a giugno 2025 in concerto a Milano, Ferrrara e Gorizia - I Massive Attack tornano in Italia nell’estate 2025 con tre date imperdibili: il 18 giugno saranno a Milano, al Parco della Musica ... Come scrive rockon.it

MASSIVE ATTACK in Italia: concerti imperdibili a Milano e Gorizia nel giugno 2025 - I Massive Attack tornano in Italia con tre appuntamenti imperdibili nell’estate 2025: mercoledì 18 giugno saranno a Milano, al Parco della Musica ... rockon.it scrive