Massimo Zanetti acquisisce il controllo totale della Virtus Bologna

Massimo Zanetti, ormai protagonista assoluto nel mondo dello sport, ha recentemente acquisito il controllo totale della Virtus Bologna, portando con sé un senso di leadership e determinazione. Come il leggendario Fausto Coppi nel ciclismo degli anni Cinquanta, Zanetti si afferma come l’uomo solo al comando, prontamente pronto a scrivere nuovi capitoli di successo per la storica squadra bianconera. La sua passione e visione strategica promettono di rivoluzionare il destino di questa grande realtà sportiva.

"Un uomo solo al comando". Nelle leggendarie radiocronache del ciclismo degli anni Cinquanta, quell'uomo era Fausto Coppi. Utilizzando la stessa immagine, anche se la sua maglia non è biancoceleste (come quella del Campionissimo), ma bianconera, si potrebbe dire che la Virtus ha un uomo solo al comando. E il suo nome è Massimo Zanetti. L'accostamento con il ciclismo non dovrebbe dispiacere più di tanto a Zanetti che, oltre a possedere la Virtus, per anni si è dato da fare, come sponsor, anche nel mondo delle due ruote. Vero che Zanetti comandava anche prima, ma da ieri tornerà a farlo praticamente da solo.

