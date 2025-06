Massa Marittima nuovi ambulatori in vista della nuova casa di comunità

Massa Marittima si prepara a un futuro più vicino e accessibile con l'apertura di nuovi ambulatori, un passo fondamentale verso la realizzazione della Casa di comunità. L'inaugurazione, alla presenza di figure di spicco come il presidente Giani e il direttore Torre, testimonia l’impegno di tutta la regione nel migliorare i servizi sanitari. Questo sviluppo rappresenta una grande conquista per la cittadinanza, che potrà beneficiare di strutture moderne e più vicine alle proprie esigenze. Ha...

MASSA MARITTIMA – Un passo in avanti verso la nuova Casa di comunità di Massa Marittima in provincia di Grosseto. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha partecipato oggi (14 giugno) all’inaugurazione di nuovi ambulatori a disposizione della cittadinanza. Con lui c’erano il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est Marco Torre, la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi e la direttrice della locale zona distretto Tania Barbi. Ha partecipato anche l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras. La struttura sorge al civico 8 di viale Risorgimento. Presto diventerà una casa di comunità a tutti gli effetti – mancano ancora alcuni passaggi tecnici – ma nel frattempo si continuano ad ampliare servizi e risposte ai bisogni di cittadini e pazienti, con lo spostamento e la riorganizzazione anche di alcuni servizi dal vicino ospedale Sant’Andrea, dove sono in corso opere strutturali, alla casa di comunità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

