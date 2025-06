mary di danimarca la foto privata mentre coccola i suoi cani

Mary di Danimarca conquista il cuore dei fan con un tenero scatto domestico, lontano dagli sfarzi ufficiali. Seduta a terra nella sua residenza, coccola i Border Collie Grace e Coco, mostrando un lato autentico e affettuoso. Una regina in leggings blu, visibilmente rilassata e felice, che ricorda a tutti l'importanza delle piccole cose. “Ora sono in partenza. Ne ho dovute...

Mary di Danimarca ha mandato in visibilio i suoi follower postando su Instagram uno scatto tutto trame domestiche e zampe pelose: lei, seduta a terra nella Chancellery House, stringe a sé i Border Collie di famiglia, Grace e Coco. Niente posa ufficiale, niente stucchi dorati in primo piano: solo una regina in leggings blu e coda alta, col viso rilassato e lo sguardo tenero rivolto alle sue due fedelissime. “Ora sono in partenza. Ne ho dovute lasciare due non proprio contente di non venire,” ha scritto nella didascalia, riferendosi alle due cagnoline. Una battuta che ha mostrato il lato più spiritoso e spontaneo di Mary, poco incline alle smancerie ma perfettamente a suo agio tra coccole e pelo arruffato. 🔗 Leggi su Dilei.it