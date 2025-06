Martinenghi | L’oro mi ha dato libertà rinato a Verona Odiavo la piscina ma poi…

Martinenghi, l’oro che ha regalato nuova speranza a Verona, ha trasformato la sua passione per il nuoto in una storia di successo e rinascita. Dall’odio iniziale per la piscina alla conquista del titolo olimpico a Parigi 2024 nei 100 metri rana, il campione varesino si apre tra passato, presente e futuro, ispirando con la sua determinazione e il suo cammino straordinario. Scopriamo insieme il suo incredibile viaggio.

