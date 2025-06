Martinenghi amaro | Sconfitta con il PSG è un disastro Ma se ripenso alla stagione…

Nicolò Martinenghi, campione olimpico e tifoso appassionato, ha condiviso le sue emozioni sulla dolorosa sconfitta dell'Inter contro il PSG in finale di Champions League. Un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca a molti, ma anche l’opportunità di riflettere su ciò che si può migliorare. La passione e la determinazione sono il motore di ogni sfida, e questa esperienza rappresenta solo un capitolo della grande avventura nerazzurra.

Nicolò Martinenghi ha detto la sua tornando sulla sconfitta dell’Inter contro il PSG in finale di Champions League. Nicolò Martinenghi, campione olimpico a Parigi 2024 nei 100 metri rana, nel corso di un’intervista concessa a SportWeek ha parlato della disfatta della sua Inter contro il PSG. Le dichiarazioni del nuotatore. LE PAROLE – « La sconfitta 5-0 contro il PSG in finale di Champions League? Da tifoso è un disastro, al 100 per cento. Da sportivo no. Lo sport è sempre molto crudele: vince uno solo, mille perdono. E il secondo è il primo degli ultimi. Dimenticato, pure lui. Ma se riguardo la stagione, io sono orgogliosissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com