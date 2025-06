Martina Dotti chi è la creator bresciana | età TikTok Instagram e Davide Bonolis

Il mondo dello spettacolo e dei social è in fermento: tra rumors e smentite, si parla di un nuovo flirt tra Davide Bonolis, il figlio di Paolo e Sonia, e la creator bresciana Martina Dotti. La loro apparizione mano nella mano su un jet privato ha acceso il gossip, lasciando tutti a chiedersi se questa storia possa davvero segnare un nuovo capitolo nel cuore del giovane. La curiosità cresce, e i dettagli potrebbero rivelarsi sorprendenti.

Brescia, 14 giugno 2025 – Nuovo amore per Davide Bonolis? Sembra proprio di sì. Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avrebbe una relazione con Martina Dotti: i due giovani sono infatti apparsi mano nella mano a bordo di un jet privato, in una storia Instagram pubblicata dalla ragazza. Fino a qualche settimana fa, il gossip mormorava che Davide stesse frequentando Sophia Berto, ballerina e maestra nell'ultima edizione di 'Ballando con le Stelle' a cui ha preso parte anche la mamma del giovane, Sonia Bruganelli. I due erano stati avvistati insieme in alcune occasioni e la cronaca rosa parlava di un flirt, ma non c'erano mai state conferme da parte dei due diretti interessati.