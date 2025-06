marta fascina resta ad arcore le condizioni dei berlusconi

Marta Fascina, fedele nel cuore e nella scelta, conferma la sua volontà di rimanere a Villa San Martino, simbolo di una storia lunga e complessa. Dopo quasi due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, la politica si prepara a formalizzare il suo legame con quella dimora iconica, siglando un accordo con Fininvest. Una decisione che sottolinea il forte legame affettivo e le radici profonde in quel luogo speciale…

Marta Fascina continuerà a chiamare “casa” Villa San Martino ad Arcore, la storica dimora di Silvio Berlusconi. A quasi due anni dalla scomparsa del Cavaliere, la sua ultima compagna, l’onorevole Fascina, è pronta a firmare un accordo con Fininvest (e quindi con gli eredi di Berlusconi) per regolarizzare la propria permanenza in quella residenza-simbolo. Marta Fascina firma per restare a Villa San Martino: contratto in arrivo. Gli avvocati di Fininvest e quelli di Marta Fascina stanno definendo gli ultimi dettagli di un contratto di locazione a titolo oneroso che le consentirà di continuare a vivere a Villa San Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it