Marta Fascina pagherà l'affitto ad Arcore | cosa c'è nell'accordo con i figli di Berlusconi

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, si avvicina un nuovo capitolo per Villa San Martino: Marta Fascina, storica compagna dell'ex premier, sta definendo un accordo con i figli di Berlusconi per l’affitto della residenza di Arcore. Un’intesa che segna un passo importante nel delicato equilibrio tra affetti e patrimoni familiari. Ma cosa c’è realmente dietro questa trattativa? Continua a leggere.

A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi sarebbe in dirittura d'arrivo il contratto tra Marta Fascina e i figli dell'ex premier per Villa San Martino, la storica residenza di Arcore. Secondo quanto si apprende l'ultima compagna di Berlusconi pagherà un affitto a Fininvest, la holding di proprietà dei cinque figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: berlusconi - figli - marta - fascina

I figli di Berlusconi hanno perso 101 milioni rispetto a papà Silvio. Risultato choc per la galassia Fininvest nel 2024, primo anno degli eredi - Nel 2024, la galassia Fininvest si apre a sorprendenti scenari finanziari: i figli di Berlusconi registrano una perdita di 101 milioni rispetto al patrimonio del padre, segnando un risultato choc per gli eredi.

Accordo tra Marta Fascina e i figli di Silvio Berlusconi: ad Arcore pagherà l’affitto Vai su X

Accordo tra Marta Fascina e i figli di Silvio Berlusconi: ad Arcore pagherà l’affitto Vai su Facebook

Accordo tra Marta Fascina e i figli di Silvio Berlusconi: ad Arcore pagherà l’affitto; Marta Fascina a villa Arcore, contratto d'affitto in arrivo: pagherà un canone a Fininvest e ai cinque figli d; Marta Fascina a villa Arcore, contratto d'affitto in arrivo: pagherà un canone a Fininvest e ai cinque figli di Berlusconi.

Marta Fascina, contratto d'affitto in arrivo a a villa Arcore: pagherà il canone a Fininvest e ai 5 figli di Berlusconi - In questi giorni si sta delineando una «regolarizzazione» formale della presenza di ... Come scrive msn.com

Accordo tra Marta Fascina e i figli di Silvio Berlusconi: ad Arcore pagherà l’affitto - Per la villa di Arcore si sta delineando una «regolarizzazione» formale della presenza di Marta Fascina attraverso un contratto. Scrive corriere.it

Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi/ “Ha lasciato un vuoto incolmabile” - Politica con un passato da giornalista: i due insieme dal 2020 fino alla morte di lui nel 2023 ... Si legge su ilsussidiario.net