Marta Fascina sigla un importante accordo con i figli di Silvio Berlusconi, segnando l’inizio di una nuova era ad Arcore. Le storiche residenze della famiglia tornano sotto i riflettori, simboli di un’eredità che continua a influenzare il panorama italiano. Ville come San Martino e Certosa incarnano non solo lusso e storia, ma anche un patrimonio culturale e politico di inestimabile valore, il cui futuro richiede un delicato equilibrio tra tradizione e innovazione.

