Marta Fascina l’accordo con i figli di Silvio Berlusconi a 2 anni dalla morte

Marta Fascina, fedele compagna di Silvio Berlusconi, si trova al centro di un delicato accordo con i figli dell’ex premier a due anni dalla sua scomparsa. Mentre Sotheby’s si prepara a gestire la vendita di Villa Certosa, a Villa San Martino si lavora a una soluzione formale per regolarizzare la presenza di Marta, che sta per firmare un contratto di locazione. Un passo importante che segnerà un nuovo capitolo nella gestione del patrimonio e della memoria berlusconiana.

Sotheby's scende in campo per gestire la vendita di Villa Certosa, mentre a Villa San Martino di Arcore si lavora a una soluzione formale per regolarizzare la presenza di Marta Fascina. La compagna di Silvio Berlusconi, rimasta a vivere nella storica residenza anche dopo la scomparsa del fondatore di Fininvest, sarebbe in procinto di firmare un contratto di locazione. L'accordo, secondo cui Fascina corrisponderà un canone alla Fininvest e quindi ai cinque figli del Cavaliere, è in fase di definizione ma la trattativa è ormai nelle sue fasi finali. La porzione affittata dovrebbe riguardare una parte ben delimitata dei 3.