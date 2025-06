marta fascina la decisione dei figli di berlusconi a due anni dalla morte

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Marta Fascina sorprende tutti con una decisione che segna un nuovo capitolo nella storia di Villa San Martino. La compagna del Cavaliere sta per firmare il contratto di locazione, confermando il suo legame profondo con la residenza simbolo di un'epoca. Un passo importante che riflette il suo desiderio di mantenere viva la memoria e l’eredità del leader. La vicenda si evolve, svelando intrecci e scelte sorprendenti.

– Villa San Martino cambia passo: Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, sta per firmare un contratto di locazione per restare nella storica residenza di Arcore, dove continua a vivere anche dopo la scomparsa del Cavaliere. . L’intesa, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è ormai in dirittura d’arrivo. Fascina pagherĂ un canone alla Fininvest, ovvero ai cinque figli dell’ex premier. Si tratterĂ di un affitto limitato a una porzione ben definita dei circa 3. 🔗 Leggi su Tvzap.it