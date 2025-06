Marta Fascina in affitto nella villa di Arcore | la famiglia Berlusconi ora vuole regolarizzare l’ex first lady

Marta Fascina, figura di spicco di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, potrebbe presto diventare ufficialmente inquilina di Villa San Martino ad Arcore. Dopo aver continuato a vivere nella storica residenza del suo defunto partner, ora la famiglia Berlusconi intende regolarizzare la sua presenza con un contratto formale. Un passo che segna un’importante tappa nel loro rapporto e nel futuro della villa simbolo della politica italiana.

Marta Fascina potrebbe a breve diventare inquilina della famiglia di Silvio Berlusconi. Secondo quanto scrive il Corriere della sera, sono in corso trattative per “ regolarizzare ” la presenza della deputata di Forza Italia a villa san Martino, storica residenza del suo defunto compagno ad Arcore (Monza e Brianza), dove ha continuato a vivere dopo il decesso, avvenuto due anni fa. La formula giuridica dell’accordo dovrebbe essere un contratto di locazione a titolo oneroso tra Fascina e la Fininvest, la holding ora controllata dai cinque figli di Berlusconi, a cui è stata trasferita la villa insieme ad altre importanti proprietĂ immobiliari della famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Marta Fascina in affitto nella villa di Arcore”: la famiglia Berlusconi ora vuole “regolarizzare” l’ex first lady

