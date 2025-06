Marta Fascina ad Arcore | accordo con la famiglia Berlusconi per l’affitto della villa

Marta Fascina ha stretto un accordo con la famiglia Berlusconi per l’affitto della storica Villa San Martino ad Arcore. A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, questa residenza simbolo rimane un patrimonio affettivo e patrimoniale fondamentale per il Cavaliere e i suoi cari. La formalizzazione di questo accordo segna un passo importante nel mantenere vivo il legame con un luogo iconico della storia italiana.

Marta Fascina ha raggiunto l’accordo con la famiglia Berlusconi per il contratto di affitto. A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, la residenza simbolo del fondatore di Forza Italia — la storica Villa San Martino ad Arcore — continua a mantenere un forte valore affettivo e patrimoniale per la famiglia del Cavaliere. Ma, come prevedibile, è stato necessario giungere a una definizione formale della posizione abitativa di Marta Fascina, ultima compagna dell’ex Premier. Dopo settimane di trattative riservate, la famiglia Berlusconi e Marta Fascina hanno trovato un accordo che permetterà alla deputata di Forza Italia di continuare a vivere all’interno della villa, ma a fronte del pagamento di un canone di locazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Marta Fascina ad Arcore: accordo con la famiglia Berlusconi per l’affitto della villa

In questa notizia si parla di: marta - fascina - famiglia - berlusconi

Marta Fascina ricorda Berlusconi: “Scudetto del Napoli, starai guardando dall’alto” - Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna di Berlusconi, ricorda con affetto il legame con Silvio e Napoli.

#12giugno A due anni dalla scomparsa di Silvio #Berlusconi la famiglia si riunirà oggi ad Arcore, per una messa in suo ricordo. Oltre ai figli, il fratello Paolo, l'ex compagna Marta Fascina e amici e consiglieri storici del fondatore di Forza Italia, tra cui Fedele Vai su Facebook

Marta Fascina ad Arcore, arriva il contratto d'affitto: pagherà un canone ai figli di Silvio Berlusconi; “Marta Fascina in affitto nella villa di Arcore”: la famiglia Berlusconi ora vuole…; Berlusconi, c’è l’accordo con Marta Fascina per Arcore: ecco quanto pagherà d’affitto. E su Villa Certosa.

Marta Fascina in affitto nella villa di Arcore, l'accordo con i figli di Berlusconi - Da ex compagna del Cavaliere e presenza fissa ad Arcore a locataria della villa è un attimo. Segnala iltempo.it

"Marta Fascina in affitto nella villa di Arcore" - Secondo quanto scrive il Corriere della sera, sono in corso trattative per “regolarizzare” la presenza della dep ... Si legge su informazione.it

Arcore, Marta Fascina pagherà un canone a Fininvest per la sua presenza nella villa di Berlusconi - Negli ultimi giorni, si sta concretizzando un’importante novità riguardo la presenza di Marta Fascina nella storica villa di Arcore. Come scrive quilink.it