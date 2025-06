Marotta presenta Chivu | Non è un ripiego E Cristian | Ho lo stesso interismo di 13 anni fa

Marotta svela Chivu, non come un ripiego, ma come una scelta di cuore: "Cristian ha lo stesso interismo di 13 anni fa". A Los Angeles, l'ex calciatore nerazzurro si presenta ufficialmente come nuovo tecnico, sottolineando l'importanza della responsabilità anche nelle giovanili. La sua passione per l'Inter traspare forte e chiara. Il suo percorso dimostra che, anche da allenatore, il suo amore per i colori nerazzurri rimane immutato.

A Los Angeles l'ex calciatore nerazzurro si presenta ufficialmente come nuovo tecnico: "Avevo già fatto l'allenatore dell'Inter, anche se nelle giovanili. Un ruolo che ti dà comunque responsabilità ". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marotta presenta Chivu: "Non è un ripiego". E Cristian: "Ho lo stesso interismo di 13 anni fa"

In questa notizia si parla di: presenta - marotta - chivu - ripiego

Il termine "ripiego" in italiano indica una soluzione alternativa o di seconda scelta, adottata quando l'opzione preferita non è disponibile. Nel contesto calcistico, si riferisce a Cristian Chivu, nominato allenatore dell'Inter il 6 giugno 2025, dopo il mancato accord Vai su X

“L’Inter partirà sempre con l’obbligo di provare a vincere: per questo servono qualità che abbiamo ritenuto di trovare in Chivu. Ci sono piccole cose burocratiche da sistemare col Parma, ma rappresenta il profilo adatto. È una prova non di confusione ma di cor Vai su Facebook

Marotta presenta Chivu: Non è un ripiego. E Cristian: Ho lo stesso interismo di 13 anni fa; Marotta: Chivu non è un ripiego e l'Inter non era in confusione. Siamo fra i più forti al mondo, non è uno slogan è la realtà ; Inter, Chivu si presenta: Sento un grande senso di responsabilità .

Marotta 'Chivu allenatore made in Inter, è profilo perfetto'

Scrive ansa.it: È una scelta che è stata condivisa con la proprietà.