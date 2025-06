Marotta | Chivu non è stato un ripiego! Lui made in Inter

Beppe Marotta, figura di spicco dell’Inter, ha recentemente presentato Cristian Chivu come il nuovo allenatore nerazzurro, sottolineando il suo ruolo strategico e il contratto fino al 2027. Una scelta che riflette la volontà di dare continuità e innovazione alla squadra, in un calcio dove il cambiamento è all’ordine del giorno. Ma cosa ha portato questa decisione? Scopriamolo insieme, perché il futuro dell’Inter sta scrivendo una nuova pagina ricca di sfide e successi.

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato all’inizio della presentazioni di Cristian Chivu. Queste le parole del presidente nerazzurro. PRESENTE – Marotta ha presentato così Chivu, nuovo allenatore dell’Inter: «Cristian ha un contratto fino al 2027, ho il piacere di presentarvi il nostro nuovo allenatore. Come sapete, il calcio è un mondo che consuma tutto molto in fretta. A Simone eravamo molto affezionati, ma dopo quattro anni e un lungo rapporto si è arrivati a una conclusione, a un divorzio consensuale. Ci siamo lasciati nel migliore dei modi, perché abbiamo condiviso anni indimenticabili e lui è stato uno dei protagonisti principali. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta: «Chivu non è stato un ripiego! Lui made in Inter»

In questa notizia si parla di: marotta - chivu - inter - stato

Marotta a Sky: «Orgogliosi di esserci affidati a Chivu. Tanti non arrivano dove siamo arrivati noi, l’obiettivo…» - Beppe Marotta, presidente e AD dell’Inter, si mostra orgoglioso della fiducia riposta in Chivu, sottolineando come pochi riescano a raggiungere i risultati della sua squadra.

Marotta su Chivu, Fabregas, gli obiettivi dell'Inter, il mercato, gli attaccanti e N'Dicka-Bisseck: "Io sono sempre stato favorevole al VAR dall'inizio, è uno strumento a disposizione dell'arbitro per ridurre gli errori, che non vuol dire eliminarli. e nella fattispecie N'Di Vai su X

I giorni dell'Inter dopo l'addio di Inzaghi sono stati un caos? Non per Marotta, che però ammette che è stato sommerso di "consigli"... Chivu risponde alle linee guida, anche se non era la prima scelta Ha ragione il presidente nerazzurro? Vai su Facebook

LIVE - Chivu: Sento grande responsabilità. Marotta: Mai stato un ripiego, tecnico made in Inter; Marotta: Chivu non è un ripiego e l'Inter non era in confusione. Siamo fra i più forti al mondo, non è uno slogan è la realtà; Chivu all’Inter: l’ex allenatore non risparmia frecciate a Marotta e all’Inter.

INTER - Marotta: "Chivu prodotto Made in Inter, non un ripiego, ne siamo orgogliosi"

Scrive napolimagazine.com: Il presidente dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allonatore Cristian Chivu: "Ho il piacere di presentare il nostro nuovo allenatore che si è legat ...