Mario Kart World | Nintendo ha già pianificato dei DLC?

Mario Kart World, l’ultimo capitolo della celebre serie Nintendo lanciato con la Switch 2, ha già fatto parlare di sé per il suo incredibile roster di 50 personaggi. Tuttavia, i fan hanno subito notato una disparità interessante: alcuni protagonisti vantano numerosi costumi alternativi, mentre altri restano ancorati alle loro versioni di base, lasciando intuire che Nintendo abbia già in cantiere dei DLC per arricchire ulteriormente questa ricca esperienza di gioco.

Mario Kart World, lanciato il 5 giugno insieme a Nintendo Switch 2, ha rivoluzionato la serie con un roster imponente da 50 personaggi giocabili, suddivisi in 24 protagonisti principali e 26 NPC. Solo i personaggi principali possono sfoggiare costumi alternativi, che vanno dal divertente al fashion, mentre gli NPC restano bloccati nelle loro versioni base. Ma i fan hanno notato subito una disparità sorprendente: alcuni personaggi hanno molti outfit, mentre altri quasi nessuno. Hai già saputo che Mario Kart World debutta senza la modalità 200cc? Perché Donkey Kong ha così pochi costumi?. Tra tutti, Donkey Kong e Pauline sono i personaggi più trascurati, con un solo costume disponibile ciascuno.

