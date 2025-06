Mario Giuliacci le previsioni meteo | fine del caldo cosa sta per accadere

Il tanto atteso "blocco Omega" ha finalmente fatto il suo ingresso, portando con sé un’ondata di caldo torrido vicino ai 40 gradi. Tuttavia, questa intensa ondata di calore non durerà a lungo: su alcune aree dell’Italia si prepara il cambio di stagione, con piogge e rovesci all’orizzonte. Il weekend si preannuncia da record per l’afa, ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamolo insieme, perché le sorprese meteorologiche sono dietro l’angolo.

Il " blocco Omega " annunciato dal meteorologo star Mario Giuliacci è arrivato e ha portato temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi, ma non durerà a lungo, perlomeno su una parte dell'Italia che si deve già preparare a piogge e rovesci. Il weekend sarà "caratterizzato da caldo afoso intenso, da Nord a Sud", spiega l'esperto, con la Sardegna che sarà la regione più bollente. I picchi di caldo raggiungono picchi anomali per la tarda primavera, ma già da questa sera si segnalano i primi bruschi abbassamenti. Giuliacci prevede "qualche temporale pomeridiano sulle zone alpine" mentre per "domenica 15 giugno è previsto un primo cambiamento: una perturbazione, addossandosi alle Alpi, favorirà il ritorno dell'instabilità al Nord, dove si formeranno numerosi temporali pomeridiani, ma sempre in contesto di caldo afoso intenso". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it