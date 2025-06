Mario Ferraro aderisce a Fratelli d’Italia

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia dà il benvenuto con entusiasmo all’ingresso di Mario Ferraro, architetto e imprenditore di grande rilievo nel Sannio. Con una carriera consolidata e un ruolo di primo piano nella scena economica locale, Ferraro porta con sé competenze e passione che rafforzano il nostro progetto. La sua adesione segna un passo importante verso un futuro più solido e innovativo per la comunità sannita, consolidando il nostro impegno a...

Tempo di lettura: 2 minuti Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia accoglie con entusiasmo l’adesione dell’architetto e imprenditore Mario Ferraro, figura di spicco del tessuto economico sannita e già alla guida per nove anni dell’ Ance Benevento. Professionista stimato e imprenditore di seconda generazione, Ferraro rappresenta un punto di riferimento per il mondo delle costruzioni e delle libere professioni, portando con sé una visione concreta e moderna dell’impresa e dello sviluppo del territorio. “La mia scelta di aderire a Fratelli d’Italia – dichiara Mario Ferraro – nasce dalla convinzione che questo partito rappresenti oggi l’unica forza politica in grado di interpretare con serietà e pragmatismo le esigenze della vasta rete di imprese, professionisti e lavoratori autonomi che costituiscono la spina dorsale dell’economia nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it