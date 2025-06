Mariano Olla chi era il 16enne trovato morto nel porto | era senza maglietta riconosciuto grazie a una catenina

Il mistero avvolge la tragica scomparsa di Mariano Olla, il 16enne ritrovato senza vita nel porto di Su Siccu, a Cagliari. Riconosciuto grazie a una catenina, il giovane potrebbe aver trascorso la serata in uno dei locali della zona prima di perdere la vita in circostanze ancora da chiarire. La comunità si stringe intorno alla famiglia, chiedendo giustizia e verità su questa triste perdita.

Aveva 16 anni Mariano Olla, il ragazzino trovato morto in acqua nel porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Probabilmente prima di morire aveva passato la serata in uno dei locali.

Cadavere trovato in acqua in un porticciolo turistico vicino ai locali della movida: è di Mariano Olla, aveva 16 anni. Sul corpo nessuna violenza - L’attonita comunità di Cagliari si trova di fronte a un enigma inquietante: il corpo di Mariano Olla, 16 anni, trovato senza segni di violenza nel porticciolo di Su Siccu.

Il ragazzino era di Cagliari e viveva a Sestu. L’ipotesi: una festa finita in tragedia. Lunedì 16 l’autopsia - Cagliari Si chiamava Mariano Olla il ragazzino trovato morto davanti alla spiaggetta del parcheggio Cuore a Cagliari, tra il quartiere di Sant’Elia e il molo di Su Siccu. Riporta lanuovasardegna.it