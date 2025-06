Maria Straniero si appoggia alla staccionata ma i pali cedono l' ex segretaria di Ca' Foscari precipita nel dirupo per 60 metri e muore davanti al marito

Una tragedia che lascia senza fiato: Maria Straniero, appoggiata alla staccionata, si avvicina troppo ai pali cedevoli e precipita nel vuoto per 60 metri davanti al marito impotente. Un dramma improvviso e sconvolgente che ha scosso Val di Zoldo, lasciando una famiglia distrutta e una comunità sotto shock. Ma cosa è successo realmente in quei istanti fatali? È un racconto di coraggio, fatalità e perdite incolmabili.

?VAL DI ZOLDO (BELLUNO) - Un volo di sessanta metri nel vuoto sotto agli occhi del marito che non ha potuto fare niente per salvarla: l?ha vista sparire come inghiottita nella gola che. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Maria Straniero si appoggia alla staccionata ma i pali cedono, l'ex segretaria di Ca' Foscari precipita nel dirupo per 60 metri e muore davanti al marito

In questa notizia si parla di: maria - straniero - appoggia - staccionata

Maria Straniero si appoggia alla staccionata ma i pali cedono, precipita nel dirupo per 60 metri e muore davan; Maria Straniero si appoggia alla staccionata ma i pali cedono, l'ex segretaria di Ca' Foscari precipita nel di; Maria Straniero si appoggia alla staccionata ma i pali cedono, precipita nel dirupo per 60 metri e muore davan.

Maria Straniero si appoggia alla staccionata ma i pali cedono, precipita nel dirupo per 60 metri e muore davanti al marito - Un volo di sessanta metri nel vuoto sotto agli occhi del marito che non ha potuto fare niente per salvarla: l’ha vista sparire come inghiottita nella gola che ... Scrive ilmessaggero.it

Si appoggia alla staccionata ma i pali cedono, precipita per 60 metri e muore davanti al marito - Un volo di sessanta metri nel vuoto sotto agli occhi del marito che non ha potuto fare niente per salvarla: l’ha vista sparire come inghiottita nella gola che ... Segnala ilmattino.it

Si appoggia ad una staccionata che cede e cade da 60 metri: muore signora del Lido - Tragedia in Val di Zoldo: cede una staccionata, escursionista precipita per 60 metri e muore. Lo riporta lavocedivenezia.it