Maria Straniero precipita per 60 metri di fronte agli occhi del marito morta perché la staccionata ha ceduto

Una tragedia improvvisa scuote una famiglia: Maria Straniero, precipitando per 60 metri a causa di una staccionata crollata, ha perso la vita davanti agli occhi del marito. La salma è stata restituita ai familiari mentre le autorità indagano sulla manutenzione dell’installazione. Una vicenda che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della responsabilità nelle opere pubbliche.

La salma di Maria Straniero è stata restituita alla famiglia per le esequie. Le autorità stanno cercando di capire se la manutenzione della staccionata sia stata effettuata a dovere.

Maria Straniero si appoggia alla staccionata ma i pali cedono, l'ex segretaria di Ca' Foscari precipita nel dirupo per 60 metri e muore davanti al marito - Una tragedia che lascia senza fiato: Maria Straniero, appoggiata alla staccionata, si avvicina troppo ai pali cedevoli e precipita nel vuoto per 60 metri davanti al marito impotente.

Si appoggia alla staccionata ma i pali cedono e precipita nella scarpata per 60 metri: morta 72enne - Una tranquilla camminata tra i monti si è trasformata in tragedia per Maria Straniero, 72 anni, ex segretaria dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. informazione.it scrive

