Maresca | Al Chelsea ho fatto capire che il talento non basta In Italia c' è un problema culturale

Maresca al Chelsea ha sottolineato che il talento da solo non basta, evidenziando un problema culturale in Italia. Il tecnico italiano dei Blues: "Se le nazionali giovanili azzurre ottengono risultati, significa che la materia prima c'è." Soddisfatto della stagione, Maresca ha ribadito: "Abbiamo riportato il club dove merita," dimostrando come la crescita passi anche attraverso una mentalità vincente.

Il tecnico italiano dei Blues: "Se le nazionali giovanili azzurre fanno risultato vuol dire che la materia prima c'è. Sono soddisfatto della stagione, abbiamo riportato il club dove merita".

