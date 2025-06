Mare pulito e balneabile a Fondachello il sindaco di Mascali rassicura i bagnanti

Il mare di Fondachello si conferma pulito e balneabile, rassicurando turisti e residenti. Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha effettuato un sopralluogo alla foce del torrente Macchia, accompagnato da Alfredo Foti, membro del consiglio di amministrazione. Un segnale importante per la sicurezza e la qualità delle acque della zona, che dimostra l'impegno delle autorità nel tutelare il patrimonio naturale e la salute di tutti.

"Il mare di Fondachello è pulito e balneabile". A dichiararlo è il sindaco di Mascali, Luigi Messina, che ha effettuato un sopralluogo alla foce del torrente Macchia, nella spiaggia di Sant'Anna di Mascali. Presente all'ispezione anche  Alfredo Foti, membro del consiglio di amministrazione del.

