Mare e laghi sicuri al lavoro per i bagnanti e per l’ecosistema

Lunedì prende il via ‘Mare e Laghi Sicuri 2025’, un’iniziativa fondamentale promossa dalla Guardia Costiera per garantire un’estate all’insegna della sicurezza, della tutela ambientale e della navigazione responsabile. Un impegno condiviso per proteggere vite umane e preservare il nostro prezioso ecosistema marino, coinvolgendo attivamente i cittadini e rafforzando la cultura della prevenzione. Perché solo con la consapevolezza si può assicurare un’estate serena e sicura a tutti.

Scatta lunedì ‘Mare e Laghi sicuri 2025’, l’iniziativa promossa dal comando generale della guardia costiera e coordinata dalla direzione marittima delle Marche che punta a garantire una estate sicura per tutti, con un’attenzione particolare alla tutela della vita umana, alla protezione dell’ecosistema marino e alla sicurezza della navigazione. "Mostrarsi vicini ai cittadini e sensibilizzarli al fine di prevenire il verificarsi di incidenti in mare è la nostra missione - ha commentato il comandante della capitaneria di porto di San Benedetto, capitano di fregata Alessandra Di Maglio - Uomini e mezzi navali della verranno costantemente impiegati lungo il litorale e verrà garantito un presidio di sicurezza capillare lungo tutto il territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mare e laghi sicuri, al lavoro per i bagnanti e per l’ecosistema

