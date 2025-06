Marco Rizzo Dsp ad Ancona | Destra e sinistra facce della stessa medaglia Più sanità meno armi

In un panorama politico spesso diviso tra destra e sinistra, Marco Rizzo DSP ad Ancona propone una visione diversa: un rinnovamento autentico che superi le divisioni tradizionali. Con un forte radicamento territoriale, il movimento mira a costruire una piattaforma sovranista e popolare, capace di rispondere alle reali esigenze della comunità . È ora di guardare oltre le facce della stessa medaglia e di abbracciare un nuovo approccio per un futuro più giusto e unito.

«DSP sta lavorando, anche al livello locale per un vero rinnovamento della politica oltre la destra e la sinistra che sono due facce della stessa medaglia. Il radicamento territoriale è fondamentale per costruire un vero movimento sovranista e popolare, per definire un'ipotesi anche per.