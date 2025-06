Marco Macina il Messi di San Marino presenta il suo libro a Montecchio

Marco Macina, il "Messi di San Marino", svela il suo affascinante viaggio tra sogni e sfide nel suo nuovo libro. Ex giovane promessa di grandi club come Milan e Bologna, ora si apre al pubblico per condividere le sue esperienze uniche e nonostante le difficoltà , la passione per il calcio che lo ha sempre accompagnato. Domani alle 16, nella Sala della Rocca di Montecchio, l’atteso incontro condotto da Alessandro Zelioli, a ingresso libero. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e delle storie di vita.

La storia di Marco Macina è quella di un ex giovane calciatore, tesserato anche per grandi squadre come Milan, Parma e Bologna (oltre che Reggiana), che pur essendo un fenomeno "mondiale" non riuscì a sfondare come doveva. Ora "il Messi di San Marino" vuole raccontarsi e lo farĂ di persona domani pomeriggio alle 16 nella Sala della Rocca del Castello di Montecchio. A ingresso libero e con l’incontro condotto da Alessandro Zelioli, Macina presenterĂ il suo libro scritto con il giornalista Matteo Selleri, il cui titolo "Era il piĂą forte di tutti", è tutto un programma. Oggi Macina è sposato, ha una figlia di 18 anni, vive a San Marino e lavora presso il locale ufficio del turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marco Macina, il "Messi di San Marino", presenta il suo libro a Montecchio

