Marcia della pace da Marzabotto a Monte Sole | attesi in 10mila Percorsi e come arrivare

Domani, 15 giugno 2025, migliaia di persone si mobiliteranno in una marcia simbolica da Marzabotto a Monte Sole, per gridare insieme “basta” alla guerra in Gaza. Attesi circa 10.000 partecipanti, pronti a percorrere con passo deciso un tragitto che unisce memoria e speranza. Una manifestazione che invita tutti a riflettere e agire: perché la pace si costruisce anche camminando.

Bologna, 14 giugno 2025 – Si svolgerà domani, domenica 15 giugno, la marcia nazionale, alla quale sono attese 10mila persone, per dire basta alla terribile guerra nella Striscia di Gaza. I manifestanti partiranno alle 11 da Marzabotto e arriveranno a Monte Sole dove, alle 14 avrà inizio la manifestazione. L'iniziativa è promossa dal Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, dal Comune, dall'Anpi (l'Associazione nazionale partigiani italiani), dall'Associazione familiari vittime eccidi di Marzabotto, dalla Scuola di Pace di Monte Sole, dall'Ucoii (l'Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia) e da tutte le reti pacifiste nazionali alle quali aderisce anche la Cgil.

