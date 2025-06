Marche in un anno più 15mila occupati

Le Marche vedono un balzo occupazionale di oltre 15.500 posti di lavoro in un anno, con una crescita significativa tra gli uomini e un lieve aumento tra le donne. Disoccupazione e persone fuori dal mercato del lavoro continuano a diminuire, segno di una ripresa incoraggiante. I settori trainanti sono i servizi e la manifattura, che dimostrano come la regione stia riaccendendo la propria economia. Un quadro positivo che promette ulteriori sviluppi futuri, consolidando la ripresa economica marchigiana.

Sono 15.524 gli occupati marchigiani in più alla fine di marzo 2025 sul primo trimestre dell’anno scorso. L’incremento riguarda quasi solo gli uomini (+15.016) e marginalmente le donne (+508). In calo disoccupati (-4.024) e quanti non cercano lavoro (-8.174). Lo evidenzia l’indagine Excelsior Unioncamere resa nota dai centri studi di Cna e Confartigianato. La crescita è trainata dai servizi (+18.556 occupati), tiene la manifattura (+1.392), giù costruzioni (-1.142) e agricoltura (-3.280). Crescono i dipendenti (+16.259) e calano gli indipendenti (-734). Tra giugno e agosto, le imprese prevedono di assumere 40. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it