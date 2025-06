Mar Mediterraneo già bollente come ad agosto Eventi meteo estremi più probabili e specie marine a rischio

Il Mar Mediterraneo si trova già in uno stato di surriscaldamento senza precedenti, con temperature estive a giugno più alte di quattro gradi rispetto alla media. Un fenomeno che non solo preoccupa per le sue implicazioni climatiche, ma anche per il fragile equilibrio delle specie marine e l’intensificarsi di eventi meteorologici estremi. La situazione richiede attenzione urgente: come si evolverà questa crisi e quali sono le conseguenze per il nostro mare e le nostre coste?

Il Mar Mediterraneo è già caldo come dovrebbe essere ad agosto, quattro gradi in più della media normale di inizio giugno. E d’altronde, come ha raccontato il rapporto sullo ‘Stato europeo del clima’ del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus e dell’ Organizzazione Metereologica Mondiale, per tutto il 2024, se la temperatura della superficie marina per la regione europea è stata la più alta mai registrata, con 0.7°C sopra la media, per il Mar Mediterraneo, si arriva a 1.2°C sopra la media. Un trend fatto di picchi e record. Come quelli che l’area mediterranea sta vivendo in queste ore: un fine settimana bollente, già da piena estate, con l’aria che si riscalda al ritmo di un grado al giorno, raggiungendo entro domenica, 15 giugno, i 36 °C quasi ovunque, con punte di 40° al Sud, 42° in Sardegna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mar Mediterraneo già bollente come ad agosto. Eventi meteo estremi più probabili e specie marine a rischio

