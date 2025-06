Manutenzione straordinaria di Cup e Contact Center dell' Asl | i servizi saranno interrotti per due giorni

Gentili utenti, vi informiamo che, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria, i servizi Cup e Contact Center dell’ASL di Foggia resteranno interrotti nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 giugno. Durante questo periodo, tutte le attività di prenotazione, pagamento e gestione saranno temporaneamente sospese. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la vostra comprensione: questa operazione renderà i nostri servizi più efficienti e affidabili in futuro.

A causa di un intervento di manutenzione straordinaria, i servizi Cup (Centro Unico di Prenotazione) e Contact Center dell’Asl di Foggia non saranno disponibili nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 giugno, con conseguente blocco della attività di prenotazione, pagamento, gestione delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Manutenzione straordinaria di Cup e Contact Center dell'Asl: i servizi saranno interrotti per due giorni

In questa notizia si parla di: manutenzione - straordinaria - contact - center

Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara - È ufficialmente avviata la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara.

*********** AGGIORNAMENTO *********** Si informa che i lavori di manutenzione dell’approdo di Treporti termineranno oggi, mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 19:00. Fino al termine della sospensione, le corse di linea 12 sono limitate alla tratta F.te Nove – Vai su Facebook

ASL Foggia: manutenzione straordinaria dei servizi CUP e Contact Center; Manutenzione straordinaria di Cup e Contact Center dell'Asl: i servizi saranno interrotti per due giorni; Terni, lavori di manutenzione straordinaria del Servizio Idrico Integrato: diverse zone della periferia coinvolte.

La straordinaria flessibilità operativa di un contact center as-a-service - “Oltre alla scalabilità nel contesto IT, c’è anche una forte componente di utilizzo che riguarda il business. Riporta zerounoweb.it

Manutenzione ordinaria e straordinaria - Certo è che, non solo le procedure burocratiche e gli adempimenti sono differenti nei due casi, ma unicamente per le manutenzioni straordinarie sono previsti gli incentivi del Bonus Ristrutturazioni, ... Secondo casinamia.com

Quali interventi comprende la manutenzione straordinaria - Che si tratti di ristrutturare la propria abitazione o di parti comuni del condominio in cui si vive, è importante conoscere la classificazione degli interventi che si andranno a fare e se ... quifinanza.it scrive