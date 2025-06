Manutenzione Caina e Oscano Betti | Serve programmare

La sicurezza delle comunità e la tutela del territorio richiedono interventi mirati e tempestivi. Per questo, il capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea legislativa ha avanzato un’interrogazione all’Esecutivo di Palazzo Donini, sottolineando l’importanza di programmare con precisione gli interventi annuali di manutenzione e messa in sicurezza dei torrenti Caina e Oscano. Solo una pianificazione strutturata può garantire la prevenzione efficace del rischio idrogeologico e proteggerci da future emergenze.

"Serve una programmazione annuale di interventi strutturali per la ripulitura, la manutenzione e la messa in sicurezza idraulica dell’alveo dei torrenti Caina e Oscano, soprattutto nelle aree abitate e agricole, al fine di garantire la prevenzione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio ". Lo chiede, con una interrogazione all’Esecutivo di Palazzo Donini, il capogruppo del Partito democratico all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Cristian Betti (nella foto). "In particolare al torrente Caina - ricorda il consigliere Dem - su ampi tratti del territorio circostante la crescente urbanizzazione e l’intensificazione delle attività agricole e zootecniche hanno portato a un aumento del carico inquinante in entrambi i corsi d’acqua, generando anche molte preoccupazioni rispetto alla sicurezza idrogeologica della zona". 🔗 Leggi su Lanazione.it