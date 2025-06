Manuel Camilloni rinnova con l' Atletico Ascoli fino al 2026 | fiducia e ambizione

Con grande entusiasmo, l’Atletico Ascoli annuncia il rinnovo del talentuoso Manuel Camilloni fino al 2026. Il difensore romano, classe 2004, ha dimostrato fin da subito un grande impegno e ambizione, diventando un pilastro della squadra. La sua crescita promette di essere ancora più brillante nelle prossime stagioni, consolidando la fiducia nel suo talento. Manuel, pronto a scrivere nuovi capitoli della sua carriera, rappresenta il futuro dell’Atletico Ascoli.

Il difensore Manuel Camilloni, classe 2004, è uno dei pochi calciatori dell' Atletico Ascoli che ha il contratto anche per la prossima stagione, dopo aver firmato lo scorso mese di luglio il prolungamento con un biennale scadenza 30 giugno 2026. Manuel, originario di Roma, ha iniziato i primi passi nella Tor Tre Teste arrivando ad Ascoli nella stagione 202122 mettendo a referto 25 presenze in Under 18. Nela stagione successiva ha collezionato 36 presenze e due reti tra campionato, Coppa Italia e Play Off con la Primavera allenata da mister Antonino Nosdeo. Al termine della stagione agonistica 20232024 il ragazzo ha fatto rientro all'Ascoli, ma come detto è poi tornato all'Atletico in maniera definitiva, sottoscrivendo un contratto biennale.