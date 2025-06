Manolas fa 34 in giallorosso ben 5 anni | il video degli auguri con Roma-Barcellona

Kostas Manolas compie 34 anni, un traguardo che celebra anche il suo incredibile percorso con la maglia giallorossa, durata ben cinque anni. Un video di auguri ci ricorda le sue imprese memorabili all’Olimpico, dove ha scritto pagine indimenticabili di storia romanista. Come Totti e De Rossi, Manolas si è conquistato un posto speciale nel cuore dei tifosi, grazie a quegli episodi epici che resteranno impressi per sempre.

C'è chi di Roma è stato un simbolo indelebile che verrĂ tramandato di generazione in generazione per le gesta che, in ogni stagione, ha messo in atto all' Olimpico, come un Totti unico nel suo genere o un De Rossi ora vicino alla panchina del Parma. Altri invece entrano nella storia di un club anche solo per un episodio, talmente forte ed epico da non essere mai piĂą dimenticato. Fa sicuramente parte della seconda categoria Kostas Manolas, roccioso difensore centrale che alla causa ha dato davvero molto. Ben 5 anni in giallorosso per il greco, impreziositi da 206 presenze, 6 assist e 8 gol, uno dei quali costituisce il ricordo piĂą bello di ogni tifoso per quanto riguarda la storia recente della Roma: quel colpo di testa contro il Barcellona insaccatosi alle spalle di ter Stegen, e valido per il 3-0 finale che ribaltò il 4-1 subito al Camp Nou la settimana prima, rimane la massima espressione di gioia che il popolo giallorosso ha provato negli ultimi anni, una rete che spalancò alla squadra le porte della semifinale di Champions League e confezionò una serata epica.