Mano istruttiva | quando un asso ci trae in inganno

L’asso, spesso temuto e rispettato al tavolo da gioco, può anche tradire le aspettative. Per molti giocatori, questa carta sembra un incubo, soprattutto se non la si possiede in mano. Tuttavia, assegnare un range all’avversario richiede attenzione: l’asso non sempre è sinonimo di pericolo. Scopriamo insieme un esempio illuminante che ci dimostra come questa carta possa ingannare, insegnandoci a leggere il gioco con maggiore strategia.

Per tanti giocatori, la carte sul board che spaventa di più è l'asso. Ovviamente a patto di non averlo in mano. Quando dobbiamo assegnare un range al nostro avversario tendiamo a pensare che quell'asso ci sia quasi sempre. Ma non è detto: ecco un esempio nel quale non possiamo considerarlo scary card. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mano istruttiva: quando un asso ci trae in inganno

In questa notizia si parla di: asso - mano - istruttiva - trae

Asso: trova una bomba a mano, l’appoggia in auto e la porta in caserma. Poteva esplodere? - Asso, 6 dicembre 2024 – Si è presentato dai carabinieri di Asso con la bomba a mano trovata durante un’escursione nella zona di Eupilio. Scrive ilgiorno.it