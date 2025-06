Manna su Juanlu il Siviglia alza il prezzo | distanza ma trattativa viva

Il mercato si infiamma intorno a Juanlu Sánchez, con il Siviglia che alza il prezzo e allontana le speranze del Napoli. Tuttavia, la trattativa rimane viva, alimentando l’incertezza e l’interesse di tutte le parti coinvolte. Manna e i dirigenti azzurri continuano a lavorare con determinazione, pronti a sfruttare ogni occasione per portare il talento spagnolo in Italia. La sfida è aperta e il lieto fine potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Il Napoli insiste per Juanlu Sánchez. Il direttore sportivo Giovanni Manna si è . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Manna su Juanlu, il Siviglia alza il prezzo: distanza ma trattativa viva

In questa notizia si parla di: manna - juanlu - siviglia - alza

Juanlu Sánchez, Manna in Spagna per chiudere l’affare: tra Napoli e Siviglia ballano 5 milioni - Il calciomercato infiamma il cuore dei tifosi partenopei: il Napoli è vicino a un affare da circa 5 milioni di euro per portare Juanlu Sánchez, talento del Siviglia, in azzurro.

«Sono tifoso del Napoli, ma avrò un piacere immenso se ad alzare la Coppa sarà il PSG. Mai e poi mai un tifoso napoletano vorrà vedere festeggiare una tifoseria razzista, che inneggia all’eruzione del Vesuvio per lo sterminio di un popolo. Sarei felice se vinc Vai su Facebook

Juanlu, il Napoli alza l’offerta al Siviglia: individuata l’alternativa – CdS; PSG campione d'Europa, ecco Kvaratskhelia scatenato mentre alza la coppa | FOTO; Sky - Juanlu-Napoli, Manna vuole chiudere entro domani! Le cifre e la possibile alternativa.

Affare Juanlu, Moretto: "Nuovo appuntamento ufficiale tra Napoli e Siviglia in 48-72 ore, distanza minima e c'è già l'accordo col calciatore!" - Il giornalista Matteo Moretto su YouTube con le ultime notizie sul mercato in entrata della SSC Napoli. Riporta msn.com

Juanlu Sanchez, Manna ha lasciato Siviglia. C'è distanza sull'offerta - L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla della trattativa condotta dal Napoli per Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia. Scrive msn.com

Moretto: "Conte ha indicato il nuovo terzino, si può chiedere entro martedì" - Antonio Conte avrebbe indicato a Giovanni Manna il nome di un terzino in particolare per rinforzare il Napoli. Scrive msn.com