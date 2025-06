Manifesto di Udine | stop al cibo spazzatura nelle scuole più cibo a chilometro zero

Il Manifesto di Udine segna una svolta decisiva nella lotta contro l'obesità infantile e la promozione di un'alimentazione sana nelle scuole italiane. Puntando su cibo a chilometro zero, eliminazione dei distributori automatici di junk food e un forte impegno educativo, mira a creare un futuro in cui i nostri bambini imparino a nutrirsi correttamente fin dalla giovane età. È il momento di agire insieme per un cambiamento sostenibile e duraturo.

Stop ai distributori automatici nelle scuole pieni di cibi spazzatura, più cibo a chilometro zero nelle mense dei bambini, una strategia nazionale contro l' obesità infantile, un patto con le famiglie e un solido programma di educazione alimentare nelle classi. Sono i cinque punti del Manifesto di Udine per l'Educazione Alimentare nelle Scuole promosso da Coldiretti all'evento su "Cibo naturale: un patrimonio da difendere", organizzato al Villaggio contadino nel centro friulano. Un appello a Governo, Regioni e mondo dell'istruzione per una nuova politica alimentare scolastica che segni una "svolta profonda nella tutela della salute di bambini e ragazzi" su cui convergono il segr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manifesto di Udine: stop al cibo spazzatura nelle scuole, più cibo a chilometro zero

L'obiettivo: «Eliminare il cibo spazzatura dalle scuole» - Gli studenti padovani dell’educandato San Benedetto di Montagnana, accompagnati da genitori e insegnanti, si sono recati a Udine per una lezione speciale sul km 0 al villaggio Coldiretti.

