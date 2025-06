Manifesto Coldiretti contro cibo spazzatura a scuola Fedriga | Educazione alimentare fondamentale

In un’epoca in cui la salute dei più giovani è a rischio, Coldiretti si erge a difesa del benessere dei bambini con il suo Manifesto di Udine. Cinque pilastri fondamentali: stop ai distributori di cibo spazzatura, promozione di prodotti a km zero, una strategia nazionale contro l’obesità infantile, accordi con le famiglie e un’intensa educazione alimentare scolastica. Per un futuro più sano, l’educazione alimentare inizia nelle scuole e coinvolge tutti noi.

(Agenzia Vista) Udine, 14 giugno 2025 Stop ai distributori automatici nelle scuole pieni di cibi spazzatura, più cibo a km nelle mense dei bambini, una strategia nazionale contro l'obesità infantile, un patto con le famiglie e un solido programma di educazione alimentare nelle classi. Sono i cinque punti del Manifesto di Udine per l'Educazione Alimentare nelle Scuole promosso da Coldiretti in occasione dell'evento su “Cibo naturale: un patrimonio da difendere”, organizzato al Villaggio contadino nel centro friulano. Un appello al Governo, alle Regioni e al mondo dell'istruzione per una nuova politica alimentare scolastica che metta al centro il benessere delle nuove generazioni e il valore del cibo come bene comune. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manifesto Coldiretti contro cibo spazzatura a scuola, Fedriga: Educazione alimentare fondamentale

Menomale c’è la mensa: "Un buon servizio. L’educazione per il cibo parta dalle famiglie" - Claudia Ciampa, rappresentante dei genitori delle scuole Moretti di Putignano, sottolinea l'importanza della mensa come buon servizio e dell’educazione alimentare iniziata in famiglia.

Stamattina gli alunni della scuola primaria sono stati coinvolti in un evento molto educativo ed interattivo sull’educazione alimentare. Queste le parole della dott.ssa Maria Carola al termine delle attività. “Mattinata bellissima ed entusiasmante con i bambini dell Vai su Facebook

