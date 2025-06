Manicaretti di Marco Trotta noir familiare fra realtà e finzione

Immergiti in un viaggio tra realtà e finzione con i manicaretti di Marco Trotta, un noir familiare che cattura lo sguardo e il cuore. Dai Chiostri del Teatro Fontana alle emozioni suscitate dall’arte e dalle persone, ogni momento rivela un mondo di storie e misteri. Scopri come questi scenari si intreccino, creando un’esperienza unica e coinvolgente. E questa è solo l’inizio di un racconto che non smette di sorprenderti...

La sua bellezza è piuttosto evidente. Perfino da lontano. Per chi osserva dai giardini lì di fianco, un po’ per caso. Ma scoprire come i Chiostri del Teatro Fontana prendono vita grazie all’arte e alle persone, regala sempre un pizzico di emozione. Come si è visto in questi giorni con l’indagine sulle relazioni proposta da "Lexicon" delle Corpora; per proseguire poi con l’inedita Nora di Casa di Bambola protagonista di "Pupilla", incubo post-ibseniano, livido ed erotico, curato dalla direttrice Ivonne Capece. Non spettacoli finiti. E neppure reading. Ma finestre aperte sul processo creativo in atto, terreni condivisi di ricerca e di confronto accolti dalla rassegna " Chiostri Suite ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it