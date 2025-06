Mangiare insieme un piatto di spaghetti? Cementa l’amicizia più di un film o di un gioco da tavola | cosa dice la ricerca

Se c’è qualcosa che unisce davvero le persone, questa è sicuramente il cibo condiviso. Mangiare insieme un piatto di spaghetti, simbolo della nostra tradizione, rafforza i legami più di un film o di un gioco da tavola. La scienza lo conferma: la convivialità a tavola è un potente alleato di felicità e amicizia. E allora, perché non approfittarne ogni volta che possiamo?

Milano, 5 giugno 2025 – Chi mangia pasta in compagnia è il più felice che ci sia? Non lo sappiamo. Di certo, però, gustarsi una bella porzione di uno dei piatti italiani per eccellenza insieme agli amici è garanzia di allegria e divertimento condivisi. In una parola, convivialità. Adesso a certificarlo c’è anche una ricerca realizzata dal "Behavior & Brain Lab” dell'università Iulm, realizzato per i pastai di Unione italiana food. Il metodo. I confronti. Relazioni a tavola. Le connessioni. Un linguaggio universale. Il metodo. La ricerca scientifica ha indagato la sfera della convivialità a tavola con un focus sulla pasta e, grazie all'uso di strumenti di neuromarketing, ha dimostrato che il consumo condiviso di pasta è un catalizzatore unico di convivialità, capace di generare emozioni positive e di rafforzare i legami sociali in misura maggiore rispetto ad altre attività sociali comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it