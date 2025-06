Mandibola fratturata Squeo operato dopo il kot al Mondiale E Opetaia si prende cura di lui

Dopo aver subito una frattura alla mandibola durante il mondiale, il pugile pugliese ha trovato nel campione australiano Squeo un vero e proprio angelo custode. Dall’intervento chirurgico al supporto quotidiano, ogni dettaglio è stato curato con dedizione: un gesto di solidarietà che va oltre il ring, dimostrando che il vero spirito sportivo si misura anche nella cura e nell’amicizia.

Il campione australiano si è occupato personalmente delle cure e della convalescenza del pugile pugliese battuto sul ring. Dall'affidarlo al miglior chirurgo di Gold Coast per l'operazione, al pigiama in ospedale, all'assistenza una volta dimesso.

Il nobile gesto di Opetaia: manda ko l’italiano Squeo (mandibola fratturata), poi segue personalmente operazione e convalescenza dell’avversario - In un mondo dove il coraggio supera ogni ostacolo, Claudio Squeo si è distinto non solo per la sua abilità sul ring, ma anche per il nobile gesto di Opetaia, che, nonostante la frattura mandibolare, ha personalmente seguito l’operazione e la convalescenza del suo avversario.

Il suo racconto affidato ad un post sui social "Poco fa sono uscito dalla sala operatoria per ripristinare le due fratture alla mandibola. L'intervento è andato benissimo e sto bene! Tutto ciò è stato possibile grazie al team di Opetaia, che mi sta trattando come un f Vai su Facebook

Il pugile Claudio Squeo dopo il ko in Australia: “Grazie al mio avversario, si è preso cura di me” - Il peso cruiser (massimo leggeri) di Molfetta ha rimediato una doppia frattura alla mandibola durante il match in Australia perso contro Jai Opetaia che ... Secondo bari.repubblica.it

