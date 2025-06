Mancini tra Roma e Nazionale | Gasperini alza il livello la Champions un obiettivo

Mancini tra Roma e nazionale, Gasperini alza il livello: la Champions è un obiettivo ambizioso. Tra voci di mercato e sogni di gloria, i riflettori sono puntati sui protagonisti della Roma. A margine dell’evento in onore di Mattia Giani, Gianluca Mancini ha parlato del suo rapporto con Gasperini, definendolo una figura fondamentale nel suo percorso e sottolineando quanto il tecnico abbia insegnato ai giovani talenti. E il futuro si fa sempre più interessante...

C’è tanto mercato nei pensieri della Roma in questo momento, con De Cuyper solo uno dei nomi caldi in tal senso, ma nel frattempo, a margine dell’evento Matti di Te in onore del 26enne Mattia Giani scomparso per un malore, ha parlato Gianluca Mancini ai microfoni di Sky Sport, partendo da un Gasperini che conosce molto bene: “In questo anni ha dimostrato il suo valore, siamo felici di averlo. Con lui ho iniziato in Serie A e mi ha insegnato molto a livello calcistico e professionale, gli sono sempre stato grato. Sono felice di ritrovarlo, sarà una bella sfida per capire quello che porterà alla squadra”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it