Mancini senza filtri | Ho sbagliato a lasciare l’Italia ora cerco nuove sfide

Roberto Mancini, l’ex CT della Nazionale italiana, si apre in un’intervista esclusiva su Transfermarkt, rivelando i motivi dietro la sua decisione di lasciare l’Italia e i sogni ancora vivi nel mondo del calcio. Con franchezza e passione, Mancini condivide il suo percorso, tra errori e nuove ambizioni, lasciando intendere che le sfide future sono solo all’inizio di un nuovo capitolo. Scopriamo insieme cosa ha raccontato!

Roberto Mancini, l'ex CT della Nazionale italiana, ha concesso una lunga intervista al portale Transfermarkt: le sue parole sugli azzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mancini senza filtri: “Ho sbagliato a lasciare l’Italia, ora cerco nuove sfide”

In questa notizia si parla di: mancini - filtri - sbagliato - lasciare

Mancini senza filtri: “Ho sbagliato a lasciare l’Italia, ora cerco nuove sfide”.

Roberto Mancini: “Ho sbagliato a lasciare la Nazionale. Sono pronto a tornare, ma…” - Il tema trattato è stato ovviamente il pentimento per il suo addio alla Nazionale italiana così ... Lo riporta informazione.it

Mancini: “Io nuovo CT? Qualcosa c’è stato. Non avrei dovuto lasciare la Nazionale, perché…” - Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista ai colleghi de Il Giorno, in cui ha parlato del suo rapporto di lavoro finito prematuramente con la Nazionale Italiana così come di un suo possibile approdo ... news-sports.it scrive

Mancini: "Sbagliato a lasciare la Nazionale, tornerei, non c'è niente di più bello" - L’ultima notizia è da non credere: la FIGC ha offerto la panchina azzurra anche a lui. Riporta informazione.it