Mancini elogia Gasperini | Mister forte che ci darà una grande mano Claudio Ranieri mi ha aiutato su quella cosa

Gianluca Mancini ha riservato parole di grande stima per Gian Piero Gasperini, definendolo un vero “mister forte” capace di dare una mano fondamentale alla squadra. Durante l’evento «Matti di te», dedicato a Mattia Giani, il difensore della Roma ha sottolineato come il supporto di Claudio Ranieri su alcune questioni sia stato prezioso. La passione e la collaborazione tra questi grandi professionisti dimostrano quanto il calcio sia anche cuore e solidarietà.

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha voluto parlare di Gian Piero Gasperini. Ecco le dichiarazioni Il difensore della Roma Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’evento «Matti di te», una giornata speciale dedicata al ricordo di Mattia Giani, giovane calciatore tragicamente scomparso lo scorso anno a causa di un malore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mancini elogia Gasperini: «Mister forte che ci darà una grande mano. Claudio Ranieri mi ha aiutato su quella cosa»

In questa notizia si parla di: mancini - gasperini - elogia - mister

Roma, Mancini pupillo di Gasperini: punto fermo tra presente e futuro - La Roma guarda al futuro con ottimismo: Mancini, pupillo di Gasperini, si conferma un punto fermo nella difesa giallorossa.

"Voglio sottolineare una scena che è molto difficile da vedere al termine di una finale, quando ritiri il trofeo. Voglio elogiare l'Inter in modo assoluto: tutti i giocatori e tutto lo staff sono rimasti ad aspettare con rispetto, in campo, fino a quando abbiamo finito di fes Vai su Facebook

Mancini: L'obiettivo è la Champions. Con Gasperini siamo tranquilli; Roma, Amantino Mancini elogia Soulé: Ha un potenziale da campione.

Mancini: "Sono felice di poter lavorare con Gasperini. Sarò sempre grato a Spalletti" - Il difensore giallorosso ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport nel corso del memorial "Matti di Te", dedicato a Mattia Giani ... Lo riporta ilromanista.eu

Mancini: "Ranieri? Sapere che è nella Roma con Gasperini ci fa stare tranquilli" - Il difensore dei giallorossi ha parlato della prossima stagione con l'ex Atalanta in panchina e "Sir Claudio" in dirigenza: ecco cosa ha detto ... Come scrive corrieredellosport.it

Gasperini elogia i subentrati: “La rosa si sta allargando, la panchina incide” - facendo il nostro meglio e seguendo le indicazioni del mister”. Secondo bergamonews.it