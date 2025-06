Manca la tracciabilità la polizia locale sequestra oltre mezza tonnellata di alimenti

La lotta all’abusivismo e al degrado urbano si intensifica, con la polizia locale che sequestra oltre mezza tonnellata di alimenti irregolari, assicurando la tracciabilità e la sicurezza dei cittadini. Nell’ambito del programma "Focus ‘Ndrangheta", gli agenti, coordinati dal comandante Zucco e in collaborazione con l’Asp, rafforzano il loro impegno contro le infiltrazioni criminali nel settore alimentare, garantendo un ambiente più sano e sicuro per tutti.

Prosegue con determinazione l'azione della polizia locale nel contrasto all'abusivismo commerciale e al degrado urbano. Nell'ambito del programma nazionale e transnazionale "Focus 'Ndrangheta", gli agenti coordinati dal comandante Zucco, in sinergia con il servizio di igiene alimentare dell'Asp.

