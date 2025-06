Man City FIFA Club Coppa del Mondo 2025 Freetures Schedule Results Squad e How to Watch in TV e Live Streaming

Se sei appassionato di calcio internazionale, non puoi perderti il grande appuntamento con la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Il Manchester City, campione in carica, si prepara a difendere il titolo tra le migliori squadre del mondo. Scopri tutte le ultime notizie, il calendario, i risultati, la rosa e come seguire le partite in TV e live streaming: ecco tutto quello che devi sapere per vivere questa emozionante competizione fino in fondo.

2025-06-14 00:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: I giganti della Premier League Manchester City stanno difendendo il titolo di una delle 32 squadre che prendono parte alla Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025. I Cityzens hanno battuto Fluminense 4-0 nella finale del 2023 in Arabia Saudita, con la competizione ora estesa dalle sette parti che hanno preso parte in quell’occasione. Jack Grealish e Kyle Walker sono i nomi piĂą importanti che sono stati lasciati fuori dalla squadra della cittĂ negli Stati Uniti, con nuovi acquisti Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Tijani Reijnders e Marcus Bettinelli tutti inclusi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? FIFA CLUB WORLD CUP 2025: Inter e Juve! ? | Mediaset - Ogni Giorno la Partita Migliore - Il countdown è ufficialmente iniziato per il FIFA Club World Cup 2025! Nella notte del 15 giugno, l'Hard Rock Stadium di Miami accoglierà la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, segnando l'inizio di un evento globale.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 Puoi guardare gratuitamente tutte le partite della Coppa del Mondo per Club FIFA su DAZN Football. Iscriviti ora ️ #calcio #calcio #FIFACWC #DAZN Vai su Facebook

